Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme seznam zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Burda

Jaroslav Landa (72 let, Vimperk), Václav Drabeš (68 let, Svatá Maří), Josef Venclík ( 71 let, Vimperk),