Naposledy jsme se rozloučili…

Poslední rozloučení. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

Marie Abrmanová (73 let, Vimperk), Emil Blaško (80 let, Zdíkov), Veronika Stránská (90 let, Bohumilice), Václav Dančo (59 let, Vimperk), Václav Kubiš (67 let, Zdíkovec).