Václav Vácha (91 let, Račov), Ing. Vojtěch Šíp (72 let, Volyně).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Ladislav Klimeš (92 let, Česká Lhota), Václav Pelech (80 let, Volary), Drahomíra Čutková (82 let, Volary), Jan Nachlinger (75 let, Prachatice), Vladimír Pocklan (69 let, Blažejovice), Zdeňka Hávová (98 let, Netolice), Ladislav Motl (70 let, Prachatice), Marie Krásová (78 let, Prachatice), Marie Kašparová (88 let, Prachatice), Pavel Břešťák (80 let, Veselí nad Lužnicí), Jiří Sládek (87 let, Strunkovice nad Blanicí), Rudolf Karvánek (76 let, Prachatice).

Pohřební služba Paule, Prachatice

Václav Dejmek (90 let, Uhřice), Václav Runda (81 let, Zdíkov), Josef Marášek (92 let, Benešova Hora), Bohumil Šimek (80 let, Dub u Prachatic.

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí