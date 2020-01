Emilie Pešlová (84 let, Horní Vltavice), Jan Placek ( 75 let, Nebahovy).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Karel Čaloun (86 let, Volary), Kateřina Koutná (96 let, Prachatice), Božena Kadlecová (79 let, Velký Bor), MUDr. Petr Benda (66 let, Prachatice).

Pohřební služba Paule, Prachatice