Jana Jurášová (63 let, Spůle), Valerie Mráčková (82 let, Vimperk).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Marta Holcová (41 let, Cheb), Jana Hošnová (66 let, Lhenice), Anna Býnová (94 let, Tvrzice), Vladimír Simota (82 let, Lhenice), Vlasta Rejžková (82 let, Volary).

Pohřební služba Paule, Prachatice