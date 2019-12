Kdo nás v uplynulých dnech opustil:

Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/Archiv

Marie Švehlová (83 let, Hrabice), Jan Friedberger (91 let, Žárovná), Marie Zubalíková (86 let, Bohumilice), Josef Bostl (74 let, Šumavské Hoštice).