Ti, kteří nás opustili.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Marie Michaleová

Štěpán Smutný (77 let, Vimperk), Růžena Pešlová (74 let, Vimperk), Antonín Nouza (74 let, Budilov), Václav Zelenka (75 let, Miřetice), Alois Švehla (86 let, Vimperk), Jaroslav Kotrc (80 let, Zdíkov).

Pohřební služba Šísl, Vimperk