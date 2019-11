Ti, kteří nás opustili.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Marie Michaleová

František Arnošt (79 let, Stachy), Adelheid Greiss (77 let, Strážný), Helena Narovcová (92 let, Onšovice), Petr Mráz (52 let, Lenora), Leonka Urbanová (76 let, Zadov), Josef Uhříček (44 let, Vimperk), Jaroslav Cais (87 let, Vimperk).

