Opustili nás

Josef Hrubý (95 let, Spůle), Miroslav Květoň (65 let, Vimperk), Pavel Maškara (67 let, Prachatice), Tomáš Jungvirt (88 let, Vimperk), Miloslav Ouředník (98 let, Chlumany), Jaroslav Dúbravec (61 let, Horní Vltavice).

Pohřební služba Šísl, Vimperk