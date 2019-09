Marie Hrdličková (85 let, Budilov), Danuška Rodová (69 let, Vimperk).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Jaroslava Zentrichová (36 let, Prachatice), Julie Dulovcová (91 let, Prachatice), MUDr. Vladimír Kovařík (86 let, Prachatice), Ondřej Kazar (85 let, Horní Vltavice).

Pohřební služba Paule, Prachatice