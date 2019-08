Prachaticko - Ti, co nás v posledních dnech opustili.

Josef Mikeš (90 let, Žernovice), Anna Gubániová (87 let, Nová Pec), Marie Pavelková (72 let, Běleč), Jan Pech (73 let, Netolice), Lidmila Turková (91 let, Netolice), Josef Janošťák (69 let, Prachatice).