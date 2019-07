Prachaticko - Ti, co nás v posledních dnech opustili.

Rostislav Kadlec (Chlumany, 20), Miroslav Peleška (Bohunice, 70 let), Růžena Podlešáková (Prachatice, 81 let), Štefan Troják (Volary, 68 let), Anna Dejmková (Prachatice, 72 let), Miloslava Sítková (Prachatice, 74 let), Marta Spurná (Prachatice, 74 let), Milan Pokorný (Sušice, 83 let).