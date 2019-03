Prachatice - opustili nás

Karel Franta (79 let, Vrbice), Karel Náhlík (77 let, Čkyně), Jiří Vondrášek (64 let, Vimperk), Vlasta Bečvaříková (77 let, Vimperk), František Matějka (63 let, Branišov).