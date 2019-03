Karla Váchová (85 let, Hrabice), Zdeňka Doulová (91 let, Bořanovice), Bohuslav Vávra (59 let, Zdíkov).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Zdeněk Václavík (52 let, Zbytiny), Jaroslav Šufčák (82 let, Prachatice), Anna Turková (81 let, Prachatice), Klára Fučíková (87 let, Kralovice), Anastazie Pauleová (90 let, Nebahovy), Josef Čížek (93 let, Vitějovice), Anna Durloková (79 let, Třinec), Pavel Dvořák (70 let, Prachatice), Jaroslava Klementová (70 let, Prachatice).

Pohřební služba Paule, Prachatice

Zdeněk Jáč (79 let, Konopiště).

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí