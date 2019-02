František Jordák (83 let, Husinec), Milan Boška (73 let, Chlumany), Růžena Vinciková (95 let, Lhenice), Anna Petrášková (86 let, Běleč), Jan Pavelka (78 let, Lažiště).

Pohřební služba Paule, Prachatice



Miloslava Šírková (95 let, Bušanovice).

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí