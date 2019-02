Prachatice - opustili nás

Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/Archiv

Josef Bálek (61 let, Netolice), Marie Hradilová (68 let, Krtely), František Fux (64 let, České Budějovice), Naděžda Houšková (87 let, Praha), Karel Pituch (75 let, Volary), Růžena Hnoupková (90 let, Prachatice), Vlastimil Altman (88 let, Hejná), Bohuslav Rapčani (75 let, Chlumany).

Pohřební služba Paule, Prachatice



Marie Hrubcová (73 let, Čimelice), Marie Roblová (89 let, Boubská), Alois Medek (85 let, Čkyně).

Pohřební služba Šísl, Vimperk



Josef Růžička (84 let, Vlachovo Březí), Vladimír Svoboda (54 let, Dub u Prachatic).

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí