Prachatice - Opustili nás

Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/Archiv

Miloslav Bouda (79 let, Zálesí), Jana Kolářová (68 let, Svatá Maří), Lubomír Doule (59 let, Zadov).

Pohřební služba Šísl, Vimperk



Marie Benešová (92 let, Prachatice), Oldřich Petrášek (60 let, Netolice), Milan Synek (32 let, Husinec), Miloslav Buchtele (84 let, Hrbov).

Pohřební služba Paule, Prachatice



Věra Tručková (84 let, Vimperk).

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí