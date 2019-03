Kamil Žižka (78 let, Stachy),

František Vávra (73 let, Borová Lada)

Bohumil Hora (86 let, Vimperk)

Zdeněk Novotný (81 let, Čkyně)



Pohřební služba Šísl, Vimperk



Marie Havlová (76 let, Netolice)

Jan Trněný (86 let, Prachatice)

Jan Sebera (92 let, Prachatice)

Marie Hrdonková (70 let, Jáma)

Stanislav Vojta (60 let, Dvory)



Pohřební služba Paule, Prachatice



Josef Jeníček (78 let, Zdíkov)

Žofie Předotová (94 let, Vlachovo Březí)

Stanislav Reichert (89 let, Volyně)

Anděla Chumová (86 let, Volyně)



Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí