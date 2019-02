Prachaticko - Na Prachaticku v uplynulých dnech zemřeli:

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Erika Hlavatá (61 let, Husinec)

Marie Hamouzová (85 let, Prachatice)

Ludmila Amortová (87 let, Žíchovec)

Zdeňka Matoušková (73 let, Stachy)

Marie Lorencová (92 let, Prachatice)

Josef Koritar (79 let, Prachatice)

Petr Houška (71 let, Lhenice)

Jiří Němec (66 let, Prachatice)

Ludmila Pecková (83 let, Netolice)

Rudolf Kajer (81 let, Prachatice)

Pohřební služba Paule, Prachatice



Rudolf Hadrava (85 let, Praha)

Marie Sedláková (88 let, Vimperk)

Zdeněk Janoud (72 let, Úbislav)

Václav Bezucha (65 let, Branišov)

Josef Pecka (85 let, Dvory)

Pohřební služba Šísl, Vimperk



Václav Vostradovský (83 let, Kvilda)

Jaroslav Vacík (46 let, Zdíkov)

Věra Dragounová (91 let, Vlachovo Březí)

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí