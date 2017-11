Opustili nás

Prachaticko - Na Prachaticku v uplynulých dnech zemřeli:

Vendulka Crhová (53 let, Volary)

Marie Parusová (84 let, Prachatice)

Petr Hrbek (68 let, Vitějovice)

Věra Hlaváčková (95 let, Prachatice)

Lenka Solarová (44 let, Prachatice)

František Petrách (79 let, Těšovice)

Anna Jakšová (59 let, Lhenice)

Pohřební služba Paule, Prachatice



Antonín Hanzal (96 let, Smrčná)

Marie Heřtová (82 let, Vimperk)

Josef Papírník (69 let, Vimperk)

Václava Indrová (67 let,Čkyně)

Pohřební služba Šísl, Vimperk



Jaroslav Mařík (72 let, Neslužice)

Eva Hejtmánková (70 let, Vlachovo Březí)

Růžena Lukešová (82 let, Vlachovo Březí)

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí