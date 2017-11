Opustili nás

Prachaticko - V uplynulých dnech na Prachaticku zemřeli:

Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Jan Dušák (88 let, Prachatice)

Zdeněk Pohan (90 let, Prachatice)

Milada Křížová (79 let, Lhenice)

Pohřební služba Paule, Prachatice



Ludmila Medková (80 let, Vimperk)

Eva Linhartová (71, Vimperk)

Marie Žižková (79, Jaroškov)

Jozef Bledý (61 let, Vimperk)

František Řehoř (69 let, Vimperk)

Jiří Vlček (71 let, Stachy)

Pohřební služba Šísl, Vimperk



Antonie Harmanová (81 let, Dolní Nakvasovice)

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí



Irena Getlerová (86 let, Nová Pec)

Evženie Malafová (91 let, Volary)

Pohřební služba Záviš, Prachatice