Opustili nás

Prachaticko - Na Prachaticku v uplynulých dnech zemřeli:

Zdeňka Šístková (78 let, Lhenice)

Anna Martanová (86 let, Netolice)

Pavel Kraus (64 let, Arnoštov)

Marie Ludačková (70 let, Prachatice)

Jan Grillinger, (69 let, Prachatice)

Vojtěch Pěsta (79 let, Kůsov)

Marie Karásková (84 let, Plzeň)

Martin Fišer (43 let, Prachatice)

Adolf Mares (82, Brno)

Pohřební sllužba Paule, Prachatice



Jan Petříček (69 let, Vimperk)

Jana Vlčková (65 let, Vimperk)

Tomáš Koška (87, Vimperk)

Ladislav Hadrava (89 let, Zdíkov)

Jan Vítovec (66 let, Zdíkov)

Pohřební služba Šísl, Vimperk



Václav Tajčovský (46 let, Konopiště)

Růžena Chumová (81 let, Volary)

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí



František Žárovský (88 let, Volary)

Pohřební služba Záviš, Prachatice