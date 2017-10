Opustili nás

Prachaticko - Na Prachaticku v uplynulých dnech zemřeli:

Vladimír Boček (78 let, Strážný)

Hana Ouředníková (86 let, Uhřice)

Marie Houšková (82 let, Svojnice)

Marie Vlasáková (76 let, Chroboly)

František Batík, (79 let, Řepešín)

Anežka Šmajclová (91 let, Vitějovice)

Vladimír Srbený (36 let, Ševětín)

Pohřební služba Paule, Prachatice



Jindřich Boška (87 let, Vlachovo Březí)

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí



Ladislav Svach (50 let,Vlachovo Březí)

Bohumil Sedlák (62 let, Vimperk)

Ludmila Arnoštová (89 let, Pravětín)

Josef Herc (75 let, Lštění)

Miroslav Knotek (70 let, Sudslavice)

Pohřební služba Šísl, Vimperk