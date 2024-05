Slibovaný kruhový objezd na hlavní trase z Netolic na Husinec a Vimperk U Stopařky se začne stavět během června. Deníku to potvrdila mluvčí Jihočeského kraje Hana Brožková s tím, že dodavatel stavby už je vybraný. Stavět tam bude Strabag.

Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková

„Zatím nemáme podepsanou smlouvu. Se stavbou v červnu začneme, ale odhaduji, že to bude spíš v jeho druhé polovině,“ uvedl vedoucí provozní jednotky Strabag Prachatice. Samotná realizace stavby by měla trvat tři měsíce. Zatím to vypadá, že úplné uzavření silnice se nechystá. I tak ale řidiči musejí počítat s omezením a zdržením.

Z Ameriky do Fefrů podle plánu

Zdržení je jasné na silnici z Prachatic na Libínské Sedlo a Volary, i když práce na stavbě stoupacího pruhu od Americké zatáčky jdou podle plánu. „Skála nás už nezastaví. Počítali jsme s komplikacemi při jejím odlamování, ale nakonec nebyly příliš velké,“ zhodnotil Josef Pavlík. I tuhle stavbu, která už na konci září ulehčí a o dost zrychlí jízdu z Prachatic na Volary provádí Strabag. Podle Josefa Pavlíka je nutné tam do některých míst přidat protierozní rohože. „Nic se nemění, jedeme podle harmonogramu,“ ujistil s tím, stále platí omezení jízdy na Libínské Sedlo semaforem. Tak to bude až do pokládky poslední asfaltové vrstvy někdy v září. To bude úsek na zhruba dva dny zcela uzavřen.

Při jízdě k hraničnímu přechodu Strážný čeká šoféry zdržení od Volar. Opravovat se bude silnice na Lenoru. Výtluky jsou v úseku silnice první třídy takové, že ani kličkovaná mezi oběma jízdními pruhy neznamená nechytit díru. Mluvčí jihočeského Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek pro Deník uvedl, že opravy se plánují na příští měsíc. „Přesný termín opravy zatím neznáme, ale předpoklad zahájení je červen,“ upřesnil s tím, že práce jsou naplánované na pětadvacet pracovních dnů. Strabag, který opravu silnice provede, bude měnit obrusnou vrstvu vozovky. „Jde o zhruba dva a půl kilometrů dlouhý úsek z Volar směrem na Stögrovu Huť,“ řekl Adam Koloušek a zdůvodnil, že opravy jsou důsledkem škod na mikrokoberci po zimě. Také do téhle opravy se pustí prachatický Strabag.

Až do konce července se opravuje silnice z z Borových Lad do Horní Vltavice. Podle silničářů lze očekávat velký zmatek v dopravě i přesto, že jsou práce rozděleny do etap. Na uzavírky jsou řidiči na hlavním tahu silnice Vimperk – Strážný upozorňováni už od Vimperka i hraničního přechodu, ale tak se dají předpokládat komplikace. Turistů jsou v sezoně v této části Šumavy stovky. Mnozí z nich využívají i hromadnou dopravu. A tak musejí počítat s tím, že autobusové zastávky v opravovaných úsecích budou dočasně zrušeny.

Opravy i na kolejích

Napínavé chvíle s „výletní trasou“ po širokém okolí Prachatic čekají řidiče na sklonku letošních prázdnin. Správa železnic a dopravních cest totiž plánují opravit oba železniční přejezdy, jak v Nebahovské, tak v sousední Žernovické ulice. České dráhy totiž budou opravovat koleje už od Chrobol směrem na Číčenice. „Každý z železničních přejezdů bude zavřený deset dní.