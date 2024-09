Nejhorší úsek u Vimperka je hned na výjezdu na Čkyni a Strakonice. „Pod Skalkou, kde v nedávné době probíhala oprava, dochází k propadání krajnice a do doby rozsáhlejších oprav bude místo označeno a v rámci možností zpevněno záhozem. ŘSD ještě v tomto roce plánuje velkoplošné výspravy na této komunikaci v úseku Strážný až po Strakonice. Pro příští rok by měla být zadána projektová dokumentace na celkovou opravu,“ přiblížila starostka Jaroslava Martanová informace z jednání se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Opravy na I/4 z Vimperka do Strážného může zkomplikovat už loni avizovaná rekonstrukce železničního viaduktu poblíž Kubovy Huti. Ta měla začít už letos, ale plány Správy železnic posunuly opravy jiných silnic v okolí, které silničáři dokončovali letos v létě. Například komunikaci z Kubovy Huti na Borová Lada, která měla být využita jako hlavní tah objízdné trasy. Jihočeský kraj si před vydáním stanoviska vymínil koordinaci staveb. Opravený železniční most by měl následně zajistit bezpečnější a rychlejší průjezd vlaků. Most by se měl bourat a postavit úplně nový. Oprava železničního mostu u Kubovy Huti vyjde na přibližně 30 milionů korun. Z toho důvodu také ŘSD už letos silnici opravovat nechce. „ŘSD v tomto úseku opravu povrchu vozovky sice plánuje, nicméně ta neproběhne v letošním roce,” uvedl pro Deníku letos na jaře mluvčí ŘSD Adam Koloušek.