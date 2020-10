V polovině září začala oprava silnice od Stögrovy Huti do Lenory. Na silnici, která je jednou z nejvytíženějších na Prachaticku, nákladní auta nesmějí vůbec. Ostatní provoz je veden částečně po objížďce a částečně v jednom pruhu na semafor. Redakci Deníku se ozývají řidiči, kteří popisují, že z jednoho jízdního pruhu zmizel asfalt, ale jinak je v zavřeném úseku pracovní činnost minimální.

Rekonstrukce:

- Uzavírka silnice I. třídy I/39 v úseku Stögrova Huť – Lenora je povolená od 15. 9 do 15. 11.

- Směrem na Lenoru je provoz sveden do jednoho pruhu. Na Volary je po objížďce přes České Žleby.

Josef Král, oblastní ředitel společnosti Metrostav Infrastructure, a.s., která opravy provádí, ale vysvětluje, že není možné provádět práce neustále na celém rozsahu stavby a že vše běží podle harmonogramu, a to i s přispěním prací o víkendech. „Pokud někdo jezdí kolem stavby a nevidí tam pracovat stroje, je možné, že pracují na úseku, kolem kterého nemohl projet, ve směru od hraničního přechodu vede objížďka ze dvou třetin mimo stavbu,“ řekl s tím, že firma pracuje s maximálním nasazením.

„Hotovi musíme být za dodržování technologických postupů do 3. prosince,“ upřesnil Josef Král. To prý vyplývá ze smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic, kde je doba výstavby stanovená na 80 dní od převzetí staveniště, ke kterému došlo teprve 15. září. Původní plán byl zahájit stavbu už 1. září. „V úterý 15. září v 9 hodin ráno jsme staveniště převzali, tentýž den jsme ve 12 hodin dokončili změny dopravního značení a o půl hodiny později frézovali. Od té doby vytrvale pracujeme,“ vysvětlil a dodal, že pro Metrostav to není první projekt ve vyšší nadmořské výšce. „Víme, co dokáže počasí,“ ujistil.

Uzavírka silnice je ovšem povolená do 15. listopadu, což včera Prachatickému deníku potvrdila Dana Viktorová z Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Podle informací od Vojtěcha Kostihy, mluvčího Metrostavu, do konce týdne bude podána žádost o prodloužení uzavírky.