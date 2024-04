Jaro a léto jsou tradičně ve znamení oprav a rekonstrukcí na silnicích. Výjimku nemá ani Prachaticko. Nadšení z toho nejsou řidiči ani řemeslníci, kteří si jsou nuceni si vyslechnout peprná slova.

Uzavřené úseky silnice z Borových Lad do Horní Vltavice podle práce na jednotlivých etapách. | Foto: MěÚ Vimperk

Na Prachaticku opravy hlavních tahů silnic začaly hned po Velikonocích. A další budou následovat. Pro veškerý provoz je v současné chvíli uzavřena silnice z Borových Lad do Horní Vltavice. A zavřená bude až do 20. července. Hotovo už mělo být loni. „Práce tam se ale zkomplikovaly, a tak jsme mohli s opravami začít až letos,“ upřesnil Martin Grožaj z prachatického střediska správy a údržby silnic. Práce tam jsou rozděleny na etapy a v současné chvíli se pracuje na etapě 1A, a to až do příštího pondělí.

Etapy oprav na silnici Borová Lada – Horní Vltavice: - Etapa 1A: Borová Lada – Kemp Zahrádky, termín od 2. do 15. dubna - Etapa 1B: Borová Lada – Kemp Zahrádky, termín od 16. do 21. dubna - Etapa 2: Kemp Zahrádky – Polka, termín od 22. dubna do 19. května - Etapa 3: Polka – Račí, termín od 20. května do 9. června - Etapa 4: Račí – Horní Vltavice, termín od 10. do 30. června Dokončení stavby – termín od 1. do 20. července

Objízdná trasa pro Etapu 1A:

- ze sil. II/167 po sil. I/4 z Horní Vltavice až do Vimperku a dále po sil. II/145 na křiž. se

sil. II/168 a po sil. II/168 na křiž. se sil. II/169 a po sil. II/169 zpět na sil. II/167 (taktéž

v opačném směru);

- ze sil. III/1673 po sil. III/1672 na sil. II/168 a dále po obj. trase;

Objízdná trasa pro Etapu 1B, 2, 3, 4:

- pro vozidla do výšky 3 m – z Borových Lad po sil. III/1673 na sil. I/4 a v Horní Vltavici

zpět na sil. II/167 (v opačném směru taktéž);

- pro vozidla nad výšku 3 m – ze sil. II/167 po sil. I/4 z Horní Vltavice až do Vimperku a

dále po sil. II/145 na křiž. se sil. II/168 a po sil. II/168 na křiž. se sil. II/169 a po sil.

II/169 zpět na sil. II/167 (taktéž v opačném směru).

Podle silničářů lze očekávat velký zmatek v dopravě i přesto, že jsou práce rozděleny do etap. Na uzavírky jsou řidiči na hlavním tahu silnice Vimperk – Strážný upozorňováni už od Vimperka i hraničního přechodu, ale tak se dají předpokládat komplikace. Turistů jsou v sezoně v této části Šumavy stovky. Mnozí z nich využívají i hromadnou dopravu. A tak musejí počítat s tím, že autobusové zastávky v opravovaných úsecích budou dočasně zrušeny.