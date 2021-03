Projektovou dokumentaci na opravu celého areálu na vrcholu Libína zpracovává pražské sdružení Tři architekti. Město za studii a kompletní projektovou dokumentaci na opravu celého areálu Libín zaplatí 2,03 miliony korun.

Objekty na vrcholu Libína chtějí Prachatičtí opravit. Vybraná firma pracuje na projektové dokumentaci. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Podle informací prachatického místostarosty Jana Klimeše je rozdělena na několik částí. Návrh uspořádání vnitřních dispozic dvou základních objektů, tedy penzionu a restaurace a domku bývalého majitele celého areálu, by architekti měli dodat hned po Velikonocích. „Připravují ho podle zadání pracovní skupiny a vědí, že v hlavní budově by mělo zůstat deset ubytovacích míst a zároveň restaurace,“ vysvětlil Jan Klimeš a dodal, že v domku naproti bude dalších čtrnáct lůžek. V hlavní budově se budou měnit dispozice. Přistavěná prosklená část by měl být odstraněna a následně nahrazena mnohem větším prostorem, který bude sloužit i nadále jako restaurace pro turisty i ubytované hosty. „Restauraci chceme situovat na jih, s půdorysem do elka a výhledem na bývalé a také budoucí sportoviště a dětské hřiště,“ přestavil místostarosta variantu, na které se shodla pracovní skupina.