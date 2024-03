Pokud vše vyjde podle plánu, letos v polovině května by vybraná firma mohla začít s rekonstrukcí areálu na vrcholu Libína, který na sklonku roku 2019 odkoupilo město Prachatice za 8,6 milionu korun. Od té doby se připravovala studie a následně projektová dokumentace na opravy. „Dokončení projektové dokumentace a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele považujeme za dosažení dalšího důležitého milníku v harmonogramu v rámci realizace. Výběr dodavatele by měl být znám v polovině dubna, zahájení realizace je pak plánováno v polovině května letošního roku. Restaurace na vrcholu Libína by mohla začít fungovat příští rok v létě,“ upřesnil aktuální harmonogram starosta města Prachatice Jan Bauer.

Nedávno pak prachatičtí radní odsouhlasili zadávací dokumentaci a odbor investic vypsal výběrové řízení na dodavatele prací. „Budoucí dodavatel musí nejprve zajistit demolici doplňkových staveb, následně budou probíhat stavební úpravy stávající zchátralé horské chaty.

V rámci realizace projektu budou vybudována parkovací stání, dojde k opravě vnějšího schodiště a zpevnění ploch komunikací a úpravám zeleně. Nutné bude vybudovat kompletní rozvody vodovodu, kanalizace, dále pak vybudovat zařízení pro likvidaci dešťových a splaškových vod a vrty pro tepelná čerpadla,“ upřesnil podmínky zadávací dokumentace vedoucí odboru investic Jaromír Markytán.