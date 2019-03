Prachatice – Do opravy posledního městského sklepení v historickém centru se letos pustí Městská správa domů a bytů (MSDB).

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Po dvou letech je na řadě Národní dům na Velkém náměstí, přesněji objekt s číslem popisným 9. Oprava sklepů vyjde na 1,7 milionu korun. Pod objektem Národního domu jsou obrovské sklepní prostory. Už v minulosti z nich zmizely tuny odpadků a zemina. „Ta byla do sklepů naplavená,“ uvedl Radan Kříž, jehož firma se vloni o vývoz nepořádku ze sklepů Národního domu zajistila. „Ve sklepích jsou nedostatky z let minulých, například betony a podobně. To chceme odstranit,“ zdůvodnil opravy Martin Malý, starosta města.