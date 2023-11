Když v roce 2019 podala Barbora Samková z Vimperka návrh do participativního rozpočtu na prořezávku a vyčištění Pivovarských teras netušila, že její návrh jednou změní celou lokalitu k nepoznání.

Architektonický návrh ukazuje, jak by v budoucnu mohly vypadat vimperské Pivovarské terasy. Výhled na zámek je okouzlující. | Foto: www.steineramalikova

Vimperská firma zahájila opravu Pivovarských teras.Zdroj: Zdeněk KunclNa místo během roku 2020 nastoupili dělníci a Pivovarské terasy zbavili nežádoucích náletových křovin a zanedbaných stromů. Tehdy se zjistilo, že místo má obrovský potenciál a vedení radnice začalo spřádat plány, jak lokalitu upravit a mít z ní prostor pro setkávání Vimperáků. „Ve chvíli, kdy byl prostor najednou čistý, obnažily se průchody z jedné terasy na druhou,“ řekla tehdy vimperská starostka Jaroslava Martanová.

Od té chvíle vedení města nechalo postupně zpracovat v soutěži několik studií, jak by mohl prostor v budoucnu vypadat. Vybralo tu podle nich nejhezčí a nejpraktičtější, nechalo zpracovat projekt, požádalo o stavební povolení, spojilo síly s partnerským městem Freyung a požádalo o dotaci. Ta vyšla a před pár dny začala stavební firma pracovat na obnově Pivovarských teras.

Pila odkryla kouzlo Pivovarských teras ve Vimperku. Podívejte se, jak prokoukly

Obnova Pivovarských teras vyjde na 25,7 milionů korun a do práce se pustila vimperská firma GSI INVEST. Podle slov místostarosty Vimperka Zdeňka Kuncla by hotovo mělo být v listopadu příští rok. Na nových terasách vznikne vyhlídka na Státní zámek Vimperk, klidová zóna pro odpočinek a prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí. Součástí projektu je vybudování veřejných toalet s celoročním provozem ve vedlejším domě čp. 81. „V souvislosti s opravami bude do 20. listopadu příštího roku uzavřena komunikace pro pěší, která spojuje horní část náměstí Svobody s parkovištěm u gymnázia v ulici Pivovarská. Současně budou omezena parkovací stání na parkovišti před terasami,“ upozornil místostarosta.

Částku téměř šestadvacet milionů korun díky spojení s Freyungem nedá Vimperk z rozpočtu. Vyšla totiž pětaosmdesáti procentní dotace z přeshraničního programu Interreg Bavorsko-Česko. Freyung a Vimperk byly totiž v programu úspěšní a tak, na německé straně hranice bude stát nová rozhledna.