/VIDEO/ V pondělí 19. srpna ráno začala oprava železničního přejezdu v Prachaticích. Přejezd do ulice Žernovická je na deset dnů zcela uzavřen. Řidiči jedoucí do Žernovic, Vitějovic a dál do Netolic a České Budějovice musejí po objízdné trase přes kruhový objezd v Těšovicích.

Opravu železničních přejezdů v Prachaticích Správa železnic avizovala a začala připravovat už letos v únoru. Naštěstí upustila od původního plánu zavřít oba přejezdy ve městě najednou. Budou opraveny postupně. Až 28. srpna skončí oprava toho na Žernovice, začne se opravovat ten směrem k nemocnici a na Nebahovy a Lhenice. Opravu zadala a zainvestuje Správa železnic. Dodavatelem je společnost Skanska. Pro Správu železnic není koordinace stavy jednoduchá a vyžaduje celou řadu kompromisů, zvlášť v souvislosti se stavbou kruhového objezdu u Stopařky. V současné době zároveň firma opravuje přejezd Na Lázních.

Na Budějovice jen přes Těšovice

Uzavírka prvního z přejezdů se dotkne nejen obyvatel lokality v Žernovické ulici, U Lipového dvora a okolí, ale všech řidičů směřujících na České Budějovice. Jde totiž o úplnou uzavírku vylučující jakýkoli provoz, včetně pěšího. “Jediná možná objízdná trasa pro veškerý provoz je přes Staré Prachatice, Těšovice a od Stopařky zpět na Prachatice,” upozornil Martin Grožaj z prachatického střediska Správy a údržby silnic. Chodci mají možnost dostat se do Žernovické ulice o něco snazší. Trasa pro ně vede kolem garáží bývalého Šumavanu. Navíc pro potřebu lidí dojíždějících do lokality bude mezi ulicemi Nebahovská a Žernovická parkovací plocha, aby tam mohli auta zaparkovat a pokračovat do práce pěšky. “Policie ČR i Městská policie Prachatice budou striktně dohlížet na respektování dopravního značení a zákaz vjezdu na staveniště, aby nedošlo ke komplikacím či nehodám,” řekl prachatický starosta Jan Bauer, který zároveň apeluje na všechny, aby stanovená dopravní omezení respektovali. Ujistil, že vedení města investici do přejezdů vítá, jejím výsledkem by měly být opravené přejezdy se zcela novým a odolnějším povrchem. “Stávající provedení bylo již dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, což každý řidič, který tudy kdy projel pocítil,” zhodnotil starosta s tím, že krátkodobé komplikace a omezení v dopravě budou kompenzovány zlepšením stavu.

Oprava trati z Bavorova na Chroboly

Oprava čtyř přejezdů v Prachaticích je součástí rekonstrukce železniční trati mezi Bavorovem a obcí Chroboly, která začala 8. srpna a skončí 13. září. “Opravíme osm kilometrů trati a jedenáct železničních přejezdů. Celková investice je 127 milionů korun,” uvedl ředitel Oblastního ředitelství Správy železnic Plzeň Radek Makovec. Práce zahrnují výměnu starých pražců za nové betonové s pružným upevněním a instalaci bezstykové koleje.

Součástí rekonstrukce jsou čtyři prachatické přejezdy ve špatném stavu. Jde o přejezdy Na Lázních, v době od 8. srpna do 7. září, přejezd Žernovická ulice od 19. srpna do 28. srpna, přejezd Staré Prachatice od 26. srpna do 10. září a přejezd Nebahovská ulice od 31. srpna do 9. září. “Opravy zahrnují instalaci moderních celopryžových konstrukcí, výměnu pražců, svaření kolejnic a nové asfaltové povrchy, což zvýší bezpečnost a sníží hluk v okolí,” popsal s tím, že v případě příznivého počasí je předpoklad, že oprava přejezdů bude trvat kratší dobu, než je plánovaná uzavírka.