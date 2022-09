Podle informací referenta odboru dopravy a komunálního hospodářství MěÚ Prachatice Radka Hečka bude trvat od neděle 25. září do neděle 16. října.

„Uzavřená část silnice má délku zhruba sto metrů a důvodem jsou práce na zabezpečení železničního přejezdu ve Zbytinách pro zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu,“ vysvětlil Martin Grožaj z prachatického střediska Správy a údržby silnice, které silnici druhé třídy spravuje. Objízdná trasa od železničního přejezdu s označením P1479 je vedena ze Zbytin do Blažejovic, odtud po silnici do Prachatic s přesměrováním na silnici přes Chroboly, do Smědče a následně přes osady Dobročkov, Tisovka, Markov a Křišťanov. „Objížďka je obousměrná,“ uzavřel Radek Hečko.