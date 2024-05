Od pletárny k místu pro trhovce u „Prodejny Mladých“ v Prachaticích neprojede deset dní ani kolo. Malé náměstí si vezme na deset dní do parády Strabag. Páteřní tah městem Správa a údržba silnic potřebuje opravit.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Podle informací Martina Grožaje ze prachatického střediska Správy a údržby silnic půjde jen o velkoplošnou výspravu asfaltu. „Povrch vozovky lze v některých místech vyhodnotit jako havarijní stav,“ uvedl. Půjde ale jen o běžnou údržbu bez zásahu do konstrukční vrstvy komunikace. Oprava vyjde na 1,2 milionu korun a dodavatelskou firmou je Strabag. Uzavírka ulic Pivovarská od kruhového objezdu a Malé náměstí až do Zvolenské po odbočku s ulicí Pod Hradbami je podle Radka Hečka ze silničního správního úřadu v Prachaticích naplánována a úřadem povolena od podělí 27. května od šesti hodin ráno do středy 5. června do šesti hodin večer.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jana VandlíčkováŘeditel prachatického střediska Správy a údržby silnic Jiří Růžička ujistil, že průtah Malým náměstím, což je vlastně hlavní spojnice na prachatické sídliště je jedna z nejhorších silnic ve městě a opravovat se bude po dohodě s vedením města Prachatice. „Následující tři roky by pak do opravené silnice neměl nikdo zasahovat,“ doplnil Jiří Růžička. Oprava páteřní komunikace v Prachaticích neznamená jen uzavírku a objízdnou trasu, kdy řidiči, kteří pojedou na sídliště budou navedeni na kruhový objezd v Jánské ulici, následně ulicemi Jánská, Zlatá stezka, Hradební a Kasárenská na kruhový objezd v ulici Pivovarská. „Komplikace v plynulosti dopravy očekáváme v době uzavírky po celém městě,“ odhaduje Martin Grožaj a upřesňuje, že v době pokládky horkých asfaltových směsí nebude úsek vůbec průjezdný. „Tedy minimálně tři hodiny po pokládce, podle chladnutí asfaltu,“ uvedl.

Nebude parkování ani zastávka autobusu

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/ RedakceCelý příští týden bude zároveň zrušena autobusová zastávka Malé náměstí. Cestující musejí počítat od pondělí s tím, že nastupovat musejí na zastávce u Kauflandu, která se silničním správním úřadem stanovena jako náhradní. Po dobu oprav bude nedostupné také parkování v Zahradní ulici.

Kompletní rekonstrukci Malého náměstí město neplánuje

Z informací od zástupců Správy a údržby silnic vyplývá, že plánovaná rekonstrukce Malého náměstí, kterou mělo v plánu minulé vedení Prachatic, jen tak nebude. Prachatický starosta Jan Bauer pro Deník řekl, že oprava asfaltu v celém úseku Malého náměstí je pro město zásadní a sám o opravu Správu a údržbu silnic žádal. „Zástupci eSÚeSky ale logicky chtěli vědět, jakou prioritu má kompletní rekonstrukce Malého náměstí, na které se už roky připravuje projektová dokumentace,“ popsal prachatický starosta.

Zopakoval následně slova z doby, kdy před dvěma lety přebíral vedení města: „My jsme o navrhované rekonstrukcí nikdy neuvažovali.“ Projektovou dokumentaci, do které minulé vedení města investovalo zhruba čtyři miliony korun, ale to současné vedení dokončuje a ještě přibližně jedním milionem ji dofinancuje. „Měla by být hotová někdy na konci letošního roku,“ upřesnil Jan Bauer s tím, že nebylo možné vypracování dokumentace zrušit.

Každopádně v případě havárie vodovodního řadu či kanalizace na Malém náměstí ji bude možné použít pro rekonstrukci jakéhokoliv úseku. Kanalizace v úseku, který se bude od pondělí opravovat, není podle informací Jana Bauer v havarijním stavu. „S opravou asfaltu souhlasí všechny strany,“ ujistil prachatický starosta.