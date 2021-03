V úterý to Prachatickému deníku potvrdil Martin Malý, starosta města Prachatice. „Nabídky podaly také velké firmy typu Metrostav či Edikt,“ řekl prachatický starosta s tím, že tři z nabídek převyšovaly předem avizovanou cenu za rekonstrukci, tedy šedesát milionů korun. Jedna se dokonce blížila sedmdesáti milionům korun. „Odsouhlasili jsme návrh výběrové komise a do rekonstrukce Letního kina v Prachaticích se pustí místní firma Luspol,“ upřesnil Martin Malý.

Prachatická firma nabídla celkovou cenu 51,857 milionů korun s DPH. Druhou firmou v pořadí je strakonický Protom, jehož nabídka byla o zhruba sedm set tisíc korun vyšší. „S oběma firmami máme výborné zkušennosti. Ta druhá jmenovaná v nedávné době rekonstruovala prachatickou plaveckou halu,“ uvedl prachatický starosta.

Letní kino v Prachaticích nepromítá deset let. Zhruba sedm let pak město plánuje jeho rozsáhlou rekonstrukci. Zhruba před měsícem jedenáct koaličních zastupitelů odsouhlasilo, že na opravu uvolní 60 milionu korun z rezervního fondu města. Podle opozice je ale taková investice v době koronavirové krize troufalost a nelíbí se to také velké části obyvatelů města.

Rekonstrukce Letního kina v Prachaticích začne ještě na jaře a podle informací Martina Malého by měla trvat zhruba rok.