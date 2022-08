Je nutné opravit její povrch, který je nevyhovující a plný rozsáhlých, mozaikových, síťových trhlin, poškození je viditelné kolem armatur, kanalizačních poklopů a uzávěrů vody. „Znamená to odfrézování starého a položení nového povrchu s vyrovnáním všech uzávěrů a ovladačů jiných sítí,“ popsal, co se bude v Husinecké ulici dělat, Martin Grožaj.

Vyznačení uzavřeného úseku a naplánovaná objízdná trasa.Zdroj: Martin GrožajAč si silničáři přáli opravit ulici už od kruhového objezdu v Pivovarské ulici, není to možné. „Tuto myšlenku jsme museli opustit z důvodu špatného stavu inženýrských sítí pod komunikací. Úsek jsme proto posunuli nad odbočku do České ulice, která bude od kruhové křižovatky volně přístupná,“ upřesnil. Opravovat se tak bude úsek od odbočky až k plynovému výměníku před škvárovým hřištěm.

Uzavírka bude úplná a obousměrná objízdná trasa povede přes ulice Pivovarská a Národní. Příjezd do Husinecké ulice nebude možný ani z lokality Skalka. „Po dohodě se zhotovitelem stavby bude možné projíždět do supermarketu Terno. Průjezd bude korigován podle momentálního rozsahu prací,“ uvedl Martin Grožaj s tím, že jen při pokládání asfaltu, který by byl při průjezdu aut nenávratně zničen, bude úsek uzavřen neprodyšně. „V tom případě ale půjde jen o několik hodin. Předběžně je navíc domluveno, že asfalt by měl být pokládán v sobotu,“ uzavřel.

