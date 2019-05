Prachatice – Do poloviny června by měly být v plném lesku prachatické sluneční hodiny.

Prachatice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Jan Klimeš, místostarosta Prachatic, řekl, že je třeba udělat hned dva zásahy, a to opravit okolní dlažbu a navíc obnovit zlaté linky na betonových panelech. Původně si místostarosta myslel, že hotovo bude do konce dubna. „Opravu dlažby zaplatí rozpočet města z běžné údržby. Některé dlaždice je nutné vyměnit. To jsme zadali a snad to bude do dvou týdnů,“ uvedl.