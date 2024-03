V pondělí 18. března začne platit dopravní omezení ve Vimperku. Začíná rekonstrukce dalšího úseku ulice 1. máje.

Část ulice 1. máje, která se bude od pondělí 18. března opravovat. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Projektová dokumentace na rekonstrukci ulic 1. máje a Pivovarská.Zdroj: MěÚ VimperkMístostarosta Vimperka Zdeněk Kuncl před několika dny upozornil, že v pondělí zahájí stavební firma práce na první etapě oprav poslední části ulice 1. máje. Úsek od hotelu Zlatá hvězda k budově České pošty bude hotový do konce května. „Opravovat se bude jak část ulice 1. máje, tak ulice Pivovarská. Práce jsou ale rozděleny do tří etap,“ upřesnil. Kompletní rekonstrukce od hotelu Zlatá hvězda v ulici 1. máje po Kavárnu Ve Skále v ulici Pivovarská vyjde na 25 milionů korun a zaplatí ji rozpočet města. „Požádali jsme ale o dotační peníze,“ doplnila starostka Vimperka Jaroslava Martanová.

První etapa, kdy se uzavírka týká úseku od Zlaté hvězdy k České poště začne v pondělí a hotovo by mělo být na konci května. Druhá etapa je naplánovaná od 1. do 30. června a týkat se bude rekonstrukce křižovatky ulic 1. máje, Pivovarská a Sadová. Poslední, třetí etapa je plánovaná od 1. července do 30. září letošního roku.

S rekonstrukcí ulice souvisí uzavírka, od hotelu Zlatá hvězda k poště neprojede v době prací ani kolo. Omezení platí i pro městskou hromadnou dopravu. „V době opravy nebude možné využívat zastávky u městského kulturního střediska a u Základní škola TGM,“ doplnil Zdeněk Kuncl s tím, že objízdná trasa od školy je kolem hřbitova a Pasovské ulice se řidiči do centra dostanou běžně právě přes křižovatku u pošty. Ta se kompletně zavře až v červnu, kdy bude dokončena poslední část ulice 1. máje. Křižovatka samotná bude neprůjezdná celý měsíc. Přesněji do chvíle než se práce přesunou do ulice Pivovarská, kde budou opravy časově nejdelší. V případě dvou posledních etap nebude pro městskou hromadnou dopravu k dispozici zastávka u gymnázia.