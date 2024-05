Nulovou toleranci vyhlásili na přelomu dubna a května policisté. Na silnice tak s přístrojem na měření alkoholu v dechu vyrazili o čarodějnické noci i ti z Prachaticka. Srovnání s loňským rokem říká, že opilých řidičů je letos více.

Kontrola alkoholu u řidičů. Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Podle informací prachatické policejní mluvčí Martiny Joklové se do kontrol zapojili dopravní a pořádkoví policisté. Před jejich kontrolou neunikli čtyři řidiči, kteří usedli za volant po požití alkoholu. Dva šoféry pod vlivem zastavila hlídka dopravních policistů. „Volarští policisté měli zastavili řidičku, která měla sice test na alkohol negativní, ale odmítla se podrobit testu na jiné návykové látky,“ uvedla Martina Joklová. Vimperští policisté ohlásili jednoho šoféra pod vlivem alkoholu. Všichni čtyři řidiči tak dostanou hned šest „trestných“ bodů, dva řidiče pak čeká ve správním řízení sankce od 7 000 do 25 000 korun a zákaz řízení od půl roku do osmnácti měsíců. „Dvěma šoférům, kteří se odmítli podrobit testu na alkoholu nebo jinou návykovou látku dokonce hrozí finanční postih od 25 000 do 75 000 korun a zákaz řízení od osmnácti měsíců do tří let,“ popsala tresty, které za alkohol za volantem řidičům hrozí, Martina Joklová.

Od začátku roku do konce letošního dubna policisté na Prachaticku zajistili třicet řidičů pod vlivem alkoholu a 35 řidičů pod vlivem jiné návykové látky. „V celkovém počtu je to o čtyři více, než tomu bylo za stejné období v roce 2023,“ vybrala z policejní statistiky mluvčí. Na Prachaticku bylo do akce „Nulová tolerance“ nasazeno celkem 24 policistů, kteří zkontrolovali na 241 aut. Mezi další prohřešky, kterých se řidiči nejčastěji dopouštěli byl nesprávný způsob jízdy, nesvícení, špatný technický stav, nepoužití bezpečnostních pásů nebo překročení nejvyšší povolené rychlosti.