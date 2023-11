Oceňovaná operní pěvkyně Jana Šrejma Kačírková vystupuje na mezinárodních pódiích. Doprovází ji nejlepší orchestry a v divadlech zpívá hlavní role, a proto je pro její práci důležité i oblékání. Sopranistka pochází z Českých Budějovic a do Vidova, kde má rodinu, se ráda vrací. Můžete ji vidět i na prknech Jihočeského divadla, například jako Markétu v opeře Mefistofeles.

Jihočešku Janu Šrejmu Kačírkovou v šatech od Terezy Sabáčkové fotila Gabriela Kalista u Národního divadla v Praze. | Foto: Gabriela Kalista

Jako operní pěvkyně jste často oblečená v róbách a krásných šatech nebo v divadelních kostýmech. Jak si užíváte střídání samých krásných kousků?

Ano, často nosím krásné šaty a kostýmy jak na koncertních pódiích, tak na jevištích. Moc mě to baví, už jako malá holka jsem snila o tom být princeznou a nosit krásné róby a vlastně mě to dosud nepřešlo.

Kolikery koncertní šaty doma máte?

Něco kolem třiceti velkých večerních šatů.

Oblečete některé i opakovaně?

Mám to štěstí, že mám vlastně pořád zhruba stejnou postavu, takže některé šaty mám třeba dvacet let. Je pro mě těžké je dát pryč, takže je stále všechny mám, někdy je nechám upravovat a trochu pozměňovat. Často je střídám, i na jednom koncertu měním několikery šaty, aby mělo obecenstvo i vizuální dojem. Vždy se ale snažím, aby to bylo tematicky doladěné k tomu, co zpívám.

Líčíte se před koncertem sama a vybíráte šaty sama nebo se vám někdo stará o make-up a pomáhá s šatníkem na pódium?

Je to různé, někdy si nechávám poradit, i nalíčit, někdy se líčím, češu se a vybírám šaty sama. Mám oblíbený salon, ale ráda si obleču i šaty odjinud. Na jeviště v divadle mě vždy nalíčí, učešou a oblečou profesionálové, což je velmi příjemné.

Zpíváte také hodně v zahraničí. Máte pocit, že se tam ženy oblékají jinak než u nás?

Nemyslím si. Je to od člověka, někomu na tom záleží více, někomu méně. Stejně tak jako někdo má víc vkusu než ten druhý.

Jak se oblékáte v soukromí?

Oblékám se podle chuti a nálady. Někdy mám období, že nosím šaty, sukně, vylaďuji doplňky a dávám si záležet. No a někdy si prostě oblékám pohodlně džíny, triko a tenisky a nic neřeším.

Máte nějaký oblíbený kousek oděvu, na který vás provází už roky a nehodláte se ho vzdát?

Takových je bohužel moc, takže mám věcně problém s prostorem ve skříni.

Bylo vaším snem od mala stát se operní pěvkyní?

Já jsem měla to štěstí, že moji moudří rodiče mě podporovali v tom, co jsem měla rada, a zároveň mi umožnili potřebné vzdělání. Já sama bych si nikdy nepomyslela, že bych chtěla nebo mohla být operní zpěvačka. Jen jsem milovala a miluju zpěv a k tomuto oboru jsem se takzvaně prozpívala.

Jaký si dopřáváte relax, když nepracujete?

Já ráda chodím, čtu, montuju nábytek, navštěvuji polarium, kde čerpám energii a imunitu a trávím čas s lidmi, kteří mě mají rádi.