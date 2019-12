Cestovatel z Prachaticka chtěl dojet na Sibiř. Tam se nedostal. Zradila ho motorka. Druhou šanci dostal od Tomáše, cizího „chlápka“ z Ostravy, který se chystal na podobné dobrodružství, ale po havárii a zranění se musel se vrátit.

Ondřej Vlk z Chluman na cestách Evropou a Asií. | Foto: Archiv cestovatele

Do sibiřského Magadanu chtěl dojet na motorce KTM sedmadvacetiletý Ondřej Vlk z Chluman. V práci dal výpověď, prodal vše, co mohl. Vysnil a naplánoval si s kamarádem Markem Havlíčkem trasu po Sibiři a vyrazili. Po měsíci cestování ale musel svůj sen vzdát. Jeho motorka se porouchala tak, že nebylo možné ji opravit. Marek Havlíček si svůj sen splnil. Jenže to už se Ondřej Vlk přesouval do mongolského Ulánbátaru, motocykl připravil na transport zpátky do Čech a sám se vrátil prvním letadlem domů, do Chluman. Fyzicky vyčerpaný a psychicky zničený se po pár dnech doma ozval přátelům na sociální síti, že jeho cesta skončila nevalně. Jenže v tu chvíli mu začalo přát štěstí. Náhody se dějí, a tak se mu ozval kamarád, jehož znal jen ze světa na síti, motorkář z Tomáš Stříbný Ostravy. „Napsal, že boural v Kyrgystánu, zranil se a musel odletět domů. Motorku tam nechal v servisu. Napsal, mi ať si jí tam klidně vyzvednu a jedu na ní třeba do Čech nebo klidně do Magadanu,“ popisuje svůj příběh.