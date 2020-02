Ondřej Mánek odjížděl na biatlonový světový šampionát dorostu do švýcarského Lenzerheide s tím, že by bral všemi deseti alespoň jedno umístění do dvacáté příčky. „Abych pravdu řekl, nevěděl jsem, co od šampionátu čekat. Říkal jsem si, že být alespoň jednou do dvacítky, by byl velký úspěch. Loni jsem závodil na Olympijském festivalu mládeže v Sarajevu, tam jsem byl jednou za desítkou a byl z toho nadšený. Netušil jsem, jak se výkonnostně posunou soupeři a jak na tom budu já sám. Oproti EYOF v Sarajevu tady byla daleko větší konkurence,“ vracel se v myšlenkách ještě před Mistrovství světa mladý biatlonista ze Šumavy.