Výluka na trati Zbytiny - Volary

Ve středu 4. listopadu a ve čtvrtek 5. listopadu oznámil GE Train Regio výluku železniční dopravy v úseku Zbytiny - Volary. Podle dostupných informací bude v uvedených dnech nahrazeno vlakové spojení nahrazeno autobusovým. A to vždy v časech od 7.45 do 14.45 hodin. Jde o spoje ve směru Volary č. 18002 a 18106 a ve směru Číčenice číslo 18005 a 18007.

Náhradní autobusy jedou podle jízdního řádu vlaků. Ostatní vlaky jedou bez omezení. Zastávky náhradní autobusové dopravy jsou ve Zbytinách před nádražní budovou, osada Spálenec není obsluhována a ve Volarech bude nástupní místo před nádražní budovou.

Objížďka u Prachatic

Uzavírka místní komunikace, v úseku od mostu ve Staré Prachatice směrem na Městskou Lhotku se připravuje od 7. listopadu od šesti hodin ráno do 23. listopadu. V té době se bude opravovat most. Obousměrná objízdná trase je vedena po silnici II/141 ze Starých Prachatic na kruhovou křižovatka u Těšovic, dále pak po silnici II/145 až k odbočce na Běleč a následně po místních komunikacích směrem na Bělečský Mlýn a Bělečskou Lhotu až do Městské Lhotky.