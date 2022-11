Pro opravu se podle slov starostky Jaroslavy Martanové rozhodli proto, že jim investiční peníze v rozpočtu zbyly. „Prosto jsme se rozhodli i pro úpravu plochy u restaurace,“ upřesnila.

Právě na místě bývalé prodejny nábytku vznikne podle slov místostarosty Vimperka Zdeňka Kuncla dvacet nových parkovacích míst. Součástí opravy je odkanalizování parkoviště u haly, klubovny fotbalistů, nové schodiště k zimnímu stadionu, ve spodní části pod restaurací Hamajda také brána pro vjezd aut a autobusů s hokejisty až k zimnímu stadionu. „Prostor u stadionu dostane zcela nový a moderní ráz. Celkem tam bude čtyřicet osm míst na parkování,“ doplnil místostarosta.

Do úprav v okolí zimního stadionu se pustila společnost VKB stavby. Z výběrového řízení vyšla cena 12,5 milionu korun. „Získali jsme pětimilionovou dotaci z investičního fondu Jihočeského kraje,“ dodal vimperský místostarosta s tím, že revitalizace prostoru musí být hotová do konce konce letošního roku. V poslední fázi dojde i na výsadbu zeleně, podle projektu Miroslava Janouška by jich tam mělo být vysazeny přibližně dvě desítky.