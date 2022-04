Původní termín na Ukliďme Česko měli ve Svaté Maří o týden dříve, ale to napadl sníh, a tak uklízení přesunuli na neděli 10. dubna. Do úklidu se zapojily děti ze Základní a Mateřské školy Svatá Maří spolu s rodiči a dobrovolníky. Celkem se sešlo 43 účastníků a z toho 26 dětí. Účastníci dostali od pořadatelů pracovní pomůcky a pytle na odpad a byli rozvezeni do jednotlivých úseků úklidu. "Do budoucna doufáme, že se lidé při těchto akcích ponaučí a v dalších letech bude odpadu méně," uvedl svatomářský starosta.