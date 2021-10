Hazard a herny v Prachaticích chce ještě více omezit zastupitel Jakub Nepustil (Živé Prachatice). Na posledním jednání zastupitelů chtěl změnu městské vyhlášky o hazardu tak, aby sázkové hry byly v Prachaticích provozovány mimo městskou památkovou rezervaci a pásmo. Herny působí negativně a lidé, kteří do nich chodí, pak podle jeho informací nemají peníze ani na zaplacení nájemného.

Prachatičtí zřejmě vyhostí z centra města všechny herny. | Foto: Deník/ Redakce

V památkovém pásmu jsou ale tři herny, které jsou zdrojem příjmů města. Peníze z heren jdou do městského rozpočtu a radnice je už léta využívá pro podporu sportovních klubů a spolků. Starosta Martin Malý proto jeho návrh usnesení upravil jen na památkovou rezervaci a zastupitelé s ním souhlasili. „Z hazardu jsou do rozpočtu velké částky na podporu sportu a jsou pro nás podstatné,“ uvedla Hana Bolková (ODS) s tím, že žádná herna není v blízkosti školy a negativní jevy do města nepřináší. „Musíme v tuhle chvíli zvážit, jestli chceme financemi z hazardu podporovat dál sportovní kluby a spolky. Pode mého názoru tyhle peníze potřebujeme,“ doplnila. S jejími slovy souhlasil Martin Malý, když připomněl, že město se s hazardem dokázalo vyrovnat. „V centru jsou sice herny povolené, ale nikdo je neprovozuje. Není podle mě problém tato místa z vyhlášky úplně vypustit,“ řekl Martin Malý. Podle předkladatele návrhu Jakuba Nepustila, jde z hazardu do rozpočtu jen minimální částka, dopad na jejich návštěvníky je obrovský.