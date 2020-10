Zdroj: Deník / Jana VandlíčkováLetos v květnu, jen krátce poté, co Barbora Koritenská zastupitelka za Živé Prachatice, zjistila vloupání do prachatické Kralovy vily v Nádražní ulici vznikla petice za odvolání starosty Prachatic Martina Malého. Petici podepsalo 137 lidí. O odvolání starosty města Prachatice se v historii města hlasovalo vůbec poprvé v historii města.

Petenti uvádějí, že starosta není kompetentní a viní ho z porušování povinností při správě cizího majetku. Nic takového starosta Martin Malý nepřipouští a ujistil, že Kralova vila v době vloupání měla nájemce, který se měl o řádné zajištění objektu postarat. Reagoval také dlouhým výčtem toho, co vše se vedení města za deset let starostování Martina Malého povedlo. Nezapomněl přečíst dlouhý seznam opravených ulic, zateplených panelových domů, opravených koupelen i nově postavených dětských hřišť nebo rozsáhlé rekonstrukce plaveckého bazénu. Výčet investic ale opozice označila jako soupis standardní údržby města. „To, co jste vyjmenoval, jsou věci, které jsou povinností starosty, aby je zaopatřil. Je to i tom, jak se tu lidem žije. Prachatice jsou na úpadku, okolní města i vesnice jsou daleko před námi,“ zhodnotila Barbora Koritenská a zmínila nejen města Volary a Vimperk, ale také městys Strunkovice nad Blanicí. Připomněla, že o mnoha projektech města jako jsou knihovna, revitalizace Štěpánčina parku, Malého náměstí nebo rekonstrukce letního kino, se pouze dokola mluví, ale dosud se je nepodařilo dokončit. "Všichni tady víme, že knihovna z Národním domě stejně nikdy nebude," dodala.

Petice starostovi vytýká i to, že starosta nekomunikuje s lidmi. Což Martin Malý opakovaně vyvrací s tím, že za ním může přijít kdokoliv. "Každý si se mnou může domluvit schůzku," uvedl. Zastupitelstva jsou svolána podle zákona vždy nejméně jednou za tři měsíce. "My netvrdíme, že děláte něco protizákonně. Dnes je patnácté zastupitelstvo, si tvrdím říct, že je i naše zásluha, když se dožadujeme svolání zastupitelstva jako opozice. Poslední zastupitelstvo bylo 3. června a od té doby, i když je koronakrize a můžeme se na to vymlouvat a nic nedělat. To je na tom městě také vidět, že se to tady spí a spí to už od března. S virem se musíme srovnat, bude tady nějakou dobu, musíme dělat něco pro to, aby se to tu zlepšilo a nejen čekat, co bude," vyzvala Barbora Koritenská v diskuzi. To, že město spí, starosta Martin Malý přiznal a glosoval i případné organizování například adventů, které s největší pravděpodobností opatření proti šíření covid-19 nejspíš zase omezí.

Jan Bauer (ODS), který byl jedním z pěti zastupitelů, který hlasoval pro odvolání uvedl, že pod vedením Martina Malého město chřadne. "Martine, pane starosto, tohle bylo, podle mého názoru, chvástání. Tohle vystoupení nebylo vhodné, to sem nepatří. Tvoje pozice starosty se dá obhajovat jiným způsobem. Kdybys stejný prostor věnoval tomu, co trápí nejen vás, ale i občany, a také jaké jsou vize, tak bych to ještě pochopil. Tenhle seznam patří na setkání s občany nebo možná na setkání s příznivci," vytkl starostovi a připomněl jeho slovník, který přirovnal k "Čau lidi…"

Ve více než hodinové diskuzi opozice starostovi vyčetla i úbytek obyvatel města. Starosty Martina Malého se ve volné diskuzi zastal i jeden z obyvatel, Jan Šrámek. Ten se nejen podivoval nad tím, proč by starosta nemohl všechny seznámit s tím, co se za jeho vedení ve městě povedlo. "Co jste dokázali vy?" zeptal se a zároveň se pozastavil nad tím, proč opozice viní starostu z úbytku obyvatel Prachatic. "Vždyť lidé v okolních vesnicích staví, protože jsou tam levnější pozemky," uvedl Jan Šrámek. Současného vedení města se pak zastala také Jana Krejsová, která byla mnoho let zastupitelkou Prachatic. Řekla, že městu se pod současným vedením daří.

Pro odvolání starosty ale bylo jen pět zastupitelů Barbora Koritenská, Michal Piloušek, Jakub Nepustil, Jan Bauer a Júsuf Traore. Pět se jich zdrželo a ostatní zastupitelé byli proti.