Netolice – Statisíce korun se podařilo ušetřit Netolickým. Na začátku září se firma z Prachatic pustí do výstavby kanalizace v místní ulici Tržní. Rozpočet, který město na akci mělo, byl milion dvě stě tisíc korun. „A podařilo se nám vysoutěžit cenu zhruba o třetinu nižší," chválí si cenu starosta města Oldřich Petrášek.

Budova Městského úřadu v Netolicích. | Foto: Deník/Leona Fröhlichová

Podle jeho slov sice byla při výběru firmy rozhodující hlavně cena, ale podle starosty vyhrála firma, u níž vedení o kvalitě práce nepochybuje.

V tuto chvíli nejsou domy v Tržní ulici na kanalizaci připojeny vůbec. Odpadní voda z domácností tak volně vytéká do svahu pod obchvatem.

„Voda bude svedena od jednotlivých domů do kanalizace a pak přímo do čističky odpadních vod," popsal starosta.