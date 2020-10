Na Středním odborném učilišti v Písku vyučoval hlavně češtinu a dějepis, dále pak hospodářský zeměpis či občanskou výchovu. Spolupracovníci ho zde měli rádi. Kolega češtinář Štěpán Mareš vzpomíná: „Byl chytrý, vzdělaný, pohotový člověk. Dokázal dobře ovlivnit žáky a do jisté míry i kolegy. Pracoval hodně a intenzivně, měl toho mnoho.“ Naráží na jeho učení, projekty, natáčení. „Měl hektický, rychlý život, měl zálibu v autech a motorkách a pořádal tu Písecký autosalon. Možná i tím to bylo dáno,“ uvažuje nad odchodem kolegy a kamaráda. Obdivoval Vratislava Měchuru jako vynikajícího herce a rétora, který uměl pohotově a smysluplně mluvit. „Rád jezdím na kole i přes Pohorovice, kde měl chalupu. Vždy mě zval na kafe,“ vypráví učitel. Často se prý popichovali v přátelském duchu na téma hudba. Štěpán Marek totiž přispíval do metalového zinu, fanouškovského časopisu. „Z koncertů, které patří k extrémním stylům muziky. On byl zase druhý extrém, působil v TV Šlágr. Říkal jsem mu vždycky: Ty tvý dechovky! A on mi obdobně odpovídal. Tohle kolegiální kámošení mi bude chybět,“ říká Štěpán Mareš.

Šéf TV Šlágr Karel Peterka Vratislava Měchuru považuje za dlouholetého kamaráda. „Dělal kdysi na místech, která znamenala kulturu,“ začíná své vyprávění. V letech 1977, 1978 vystupoval Karel Peterka s Pavlem Steffalem jako úspěšné duo. „Vráťa nad námi držel ochrannou ruku, mohli jsme díky němu jezdit po brigádách, kde byli mladí lidé,“ vzpomíná. Pak vznikl TV Šlágr. „Spolupracovali jsme, protože byl výborný a výjimečný moderátor. Z dnešního pohledu byl hvězdou TV Šlágr, ale to jsem tenkrát nevěděl,“ vypráví. Spolupracovali spolu denně a z Vratislava Měchura se stala velká osobnost televize. „Stal se miláčkem a hvězdou. O tom svědčí, že jsme zaplaveni kondolencemi Čechů i Slováků, byl hvězdou stovek tisíc lidé,“ myslí si Karel Peterka. Pro TV se jedná o nenahraditelnou ztrátu. „Například teď potřebuji udělat jeden pořad a vím, že by ho měl dělat Vráťa. Uměl se chopit zadání, takových lidí moc není,“ říká šéf TV Šlágr. Ztráta je to pro něj několikanásobná, protože navíc odešel kromě spolupracovníka také kamarád. „Uměl vždy naslouchat,“ myslí si Karel Peterka.

Na Vratislava Měchuru vzpomíná i komentátorka a moderátorka Zuzana Bubílková. Znali se roky z estrádního pořadu Bubušou, spolupracovali spolu několik let až do období koronaviru, které další spolupráci oddalovalo. „Měli jsme připravený další pořad, už se kvůli tomuto dění nezrealizoval,“ říká Zuzana Bubílková. Hodně spolu komunikovali. „Posílala jsem mu své nápady, on mi psal nebo jsme si telefonovali. Býval třeba u maturit. Když se tam něco přihodilo, zavolal mi to,“ vypráví Zuzana Bubílková o hezkém vztahu s Vratislavem Měchurou. Jeho smrt ji zaskočila i proto, že po celou dobu, kdy se znali, žádné zdravotní problémy neměl. „Nenapadlo mě, že Vráťa nebude,“ říká moderátorka. Jak si svého parťáka pamatuje? „S ním byla obrovská výhoda. Když člověk stane na jevišti v improvizovaném pořadu, stane se někdy, že najednou neví, co dál. Ale byl tam Vráťa, který do toho vždycky vpadl. Byl inteligentní a komunikativní, měl obrovskou zásobu fórů, uměl poslouchat,“ vzpomíná Zuzana Bubílková a vysvětluje:“ To je strašně důležité pro moderování ve dvojici. Když se dva lidi na jevišti neposlouchají, nefunguje to. Ale my jsme se poslouchali vzájemně.“ Na konec dodává: „Vzalo mě to.“