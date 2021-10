Vojtěch Filip (KSČM).Zdroj: Deník / Jana ZuziakováDebakl utrpěli ve volbách komunisté. Po třiceti letech se nedostali do Poslanecké sněmovny. Z neúspěchu ihned vyvodili důsledky. „Já i ostatní členové vedení strany jsme podali k 9. říjnu rezignaci. Rezignoval i celý výkonný výbor, ale až k datu mimořádného sjezdu 23. října,“ uvedl předseda strany Vojtěch Filip.

Podle něj stojí za propadem levice nemožnost efektivní spolupráce napříč stranami. „Měli jsme uzavřenou dohodu jen s hnutím ANO a nebyli jsme schopni přesvědčit ostatní levicové případně vlastenecké organizace, aby vstoupily na naši kandidátku. Tím se rozmělnil počet politických stran, které byly nalevo k dispozici, a to vedlo k více než sedmnáctiprocentnímu propadu hlasů, které voliči levici odevzdali,“ vysvětlil důvody Vojtěch Filip.

O svoji budoucnost se prý nebojí. „Já se vracím do své advokátní kanceláře na jihu Čech. Můj případný návrat do politiky závisí na stranických orgánech, ale nepředpokládám, že by to teď bylo aktuální,“ uzavřel předseda KSČM.

RNDr. Jan Zahradník (ODS).Zdroj: ODSPoslanecký mandát už ve volbách neobhajoval Jan Zahradník, jeden z nejpopulárnějších politiků ODS v jižních Čechách. V politice ale muž, který byl například prvním jihočeským hejtmanem nebo dlouholetým ředitelem gymnázia, nekončí. „Jsem krajský a českobudějovický zastupitel,“ říká Jan Zahradník s tím, že v těchto funkcích bude dále působit. „Neplánuji odchod do důchodu a na odpočinek,“ usmívá se Jan Zahradník a připojuje, že je zatím otevřené třeba pedagogické působení.

Ani pětačtyřicetiletý místostarosta Písku Ondřej Veselý (ČSSD) neobhájil své místo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Svět se mu tím ale nezhroutil, chce se vrátit k práci advokáta.

Ondřej Veselý (ČSSD).Zdroj: Archiv DeníkuZ celkového výsledku ČSSD je rozčarovaný. „Jsem hodně zklamaný, je to neobvyklá věc. Podle mě se nemělo stát, že demokratická levice nebude mít zastoupení v dolní komoře parlamentu,“ míní.

Podle něj ve Sněmovně bude scházet někdo, kdo by blokoval pravicové nápady. „To je velmi špatná situace. Obávám se toho, že velmi brzy toto rozhodnutí dopadne na lidi, zejména zaměstnance se středními a nízkými příjmy či občany pobírající starobní a jiné důchody. To mě mrzí, protože před tím je nyní nikdo neochrání,“ konstatoval Ondřej Veselý.

I tak se sociální demokraté budou snažit vše komentovat mimo parlament. „Budeme bojovat i mimo něj, ale je to pro nás úplně jiná a velmi špatná pozice,“ dodal.

O vlastní budoucnost strach nemá, i když už se do Poslanecké sněmovny nedostal. „Otevřeně říkám, že mě nepřestává překvapovat, že se stále najdou lidé, kteří mi píšou SMS, emaily či vzkazy na messenger, i na mě křičí na ulici a mají z výsledku voleb obrovskou radost,“ poznamenal.

Osobně ho překvapuje zlo, které v těchto lidech setrvává. „Radost jim ale neudělám, bez práce nebudu, nebyl jsem nikdy. Jednak jsem neuvolněný místostarosta města Písku a jednak jsem právník, advokacii budu znovu vykonávat, protože teď jsem na ni neměl čas,“ dodal s tím, že se chce volně vrátit k původní profesi.

„Pojedu dál. Lidem, co mě shazují, že budu bez práce, mohu vzkázat, že to se nestane. Bez práce nehodlám být ani do budoucna,“ uzavřel Ondřej Veselý.